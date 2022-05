Genoa, Zangrillo ha un sogno che si chiama… Gasperini

Si programma il futuro in casa del Grifone

Redazione ITASportPress

Nel weekend l'ultimo saluto alla Serie A, senza proteste e polemiche ma con una grande manifestazione d'amore verso Genova e il Genoa. Il tifo rossoblù ha scelto di accompagnare la squadra e la società in questo atto finale nel massimo torneo e di guardare al futuro con fiducia.

Come spiegato da Il Secolo XIX, quella contro il Bologna sarà in qualche modo una giornata da ricordare. L'inizio di una nuova era. "Bandiere ai balconi, maglie rossoblù allo stadio, una coreografia e un lungo corteo post partita verso piazza De Ferrari. Per salutare la Serie A, solo un arrivederci. E per ribadire ancora una volta 'Ovunque e comunque'", si legge sul quotidiano.

Ma sarà poi anche il caso di programmare e prendere decisioni su come poter realizzare questo progetto di ritorno al massimo campionato. In tale ottica sembra che le idee della società siano, per ora, diverse. Da una parte Blazquez e in generale 777 Partners vogliosi di andare avanti con Blessin e il ds Spors, dall'altra il patron Zangrillo che spinge per quello che è il suo sogno: Gasperini.

Più probabile, per ora, che la direzione scelta dagli americani sia quella che verrà seguita ma il presidente non ha mai nascosto quel desiderio di rivedere Gasp allenare il Genoa. Chissà che in futuro però, magari col ritorno in Serie A, non possano esserci novità positive in tale ottica.