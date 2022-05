Genoa, Zangrillo promette: “Non resteremo in B per più di un anno”

Le parole del numero uno rossoblù

"Non resteremo in Serie B per più di anno". Parole del presidente del Genoa Alberto Zangrillo . Il Grifone, retrocesso in Serie B già dalla scorsa settimana, ha concluso l'annata con la sconfitta casalinga contro il Bologna. Eppure, a Marassi, il popolo rossoblù ha quasi esultato con la squadra sostenendola e facendo capire che anche in cadetteria ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Ed è proprio a margine della festa dell'orgoglio rossoblù tenutasi ieri sera sul lungomare cittadino e organizzata dalle principali sigle del tifo genoano che il patron Zangrillo ha voluto tenere un breve discorso con tanto di promessa. "Voi siete il Genoa del futuro", ha spiegato il numero uno ai tifosi. "Davanti a voi devo ammettere che come società noi dobbiamo fare di più. Sappiamo di non trovarci in B per caso ma vogliamo rimanerci il meno possibile. Per questo fin da domani ci impegneremo per tornare subito laddove ci compete: in A!".