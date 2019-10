Gentile: “Italia, la nuova maglia non mi ispira. Ok solo per due partite”

L’Italia si prepara a scendere in campo con una divisa differente rispetto a quella tradizionale. Niente azzurro stavolta, ma un verde intenso. Il campione del mondo 1982 Claudio Gentile ha espresso la sua opinione sul cambio cromatico. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Radio 1: “Sono sorpreso, non mi ispira, è una scelta un po’ strana. Questa maglia non mi dà quella voglia, quella determinazione che serve per scendere in campo. Si può accettare se è per una o due partite, ma poi dobbiamo tornare ai nostri colori tradizionali, a cui sono molto attaccato”