Gentile: “Lite Ibra-Lukaku? Maradona me ne disse di tutti i colori…”

L’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Claudio Gentile ha commentato ai microfoni di Tmw la quasi rissa di ieri sera tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic: “Trovo che queste situazioni faccina parte del calcio, è normale, c’era in palio la qualificazione e in questi casi può esserci del nervosismo. Ho letto le parole che si sono detti, per me non è una novità sentire una questione del genere, sono cose che accaddero anche a me e a tanti altri calciatori. Ricordo che Maradona me ne disse di tutti i colori. Mi diceva “Hijo de puta”, ma sono cose che si dicono per condizionare l’avversario e poi restano in campo”.