Germania, 9 gol e record. Muller: “Non abbiamo trovato avversari competitivi”

L'attaccante tedesco dopo il 9-0 rifilato al Liechtenstein

24 punti all'attivo, qualificazione al Mondiale in Qatar 2022 già raggiunta e record di gol nell'ultima gara disputata. La Germania non ha avuto rivali nel girone e nella sfida disputata nella notte contro il Liechtenstein ha messo a segno ben 9 reti. Un traguardo mai visto prima.

Infatti, come riportato dalla Uefa su Twitter, negli ultimi 52 anni, la formazione tedesca non era mai riuscita a mettere a segno un numero così elevato di gol. Un segnale per le rivali che al Mondiale dovranno fare molta attenzione anche se, per stessa ammissione dei diretti interessati, queste partite del raggruppamento devono essere leggermente ridimensionate.