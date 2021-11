Germania, aumento problemi cardiaci in campo e scatta l’allarme

Un numero insolitamente elevato di calciatori professionisti e dilettanti è stato colpito di recente in Germania da collassi cardiaci

Sono tanti i calciatori che, durante la propria carriera agonistica, hanno dovuto affrontare problemi di natura cardiaca che ne hanno messo a rischio il proseguimento della carriera. Malattie cardiache sconcertanti nel calcio però sono in aumento e gli ultimi casi riguardano il trentenne del Sheffield United John Fleck, e la sera dopo a Adama Traoré, ala malese che milita nello Sheriff Tiraspol. Il primo è crollato sul campo nel mezzo di una partita e ha dovuto essere portato via in barella con la maschera per l’ossigeno, il secondo nel match di Champions contro il Real Madrid ha subito un malore improvviso nei minuti finali della gara ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco. Da ricordare anche i casi del danese Christian Eriksen, che ha subito un arresto cardiaco nel match degli scorsi europei, fino alla questione Sergio Aguero non del tutto chiarita. Sembra insomma che un’incredibile ondata di problemi cardiaci ha aggredito i corpi degli sportivi di tutto il mondo. In Germania il quotidiano tedesco Berliner Zeitung ha pubblicato un report agli inizi di novembre nel quale viene riportata una lunga lista di sportivi, allenatori e arbitri che sono collassati in campo, oppure a breve distanza dall’aver svolto attività fisica. La lista elenca ventiquattro casi che si sono verificati negli ultimi mesi. E questo per quanto riguarda soltanto il settore del calcio. Stando a un rapporto della ricercatrice israeliana Yaffa Shir-Raz, nel 2021 vi sarebbe “un incremento del 500% riguardo ai casi di decessi per arresto cardiaco manifestati in giocatori tesserati FIFA”, rispetto ai vent’anni precedenti. “Che cosa sta causando questa improvvisa epidemia?”, si domanda la ricercatrice. Si attendono risposte.