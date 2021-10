Germania, Bierhoff non si nasconde: “Vogliamo arrivare al Mondiale da favoriti”

La Germania non si nasconde e tramite le parole del direttore Oliver Bierhoff guarda avanti a testa alta in direzione Qatar 2022. Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara di domani dei tedeschi contro la Romania per le...

Redazione ITASportPress

La Germania non si nasconde e tramite le parole del direttore Oliver Bierhoff guarda avanti a testa alta in direzione Qatar 2022. Intervenuto in conferenza stampa a margine della gara di domani dei tedeschi contro la Romania per le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno, il dirigente ha commentato le ambizioni della squadra guidata da Hansi Flick.

NUMERI UNO - "Lo stato d'animo che si respira qui nella Nazionale è positivo. Siamo contenti per come la squadra stia giocando da settembre dall'arrivo di Flick", ha detto Bierhoff . "Non parlo solo dei risultati ma dell'aria che si respira. Tutti i giocatori sono felici e pieni di entusiasmo, vogliamo mantenere questo spirito anche nelle prossime gare. Flick è arrivato a settembre ed eravamo terzi nel girone, adesso abbiamo trovato nuovi obiettivi da raggiungere insieme. La volontà è quella di arrivare al prossimo Mondiale da favoriti. Per questo sarà determinante ogni risultato, oltre alla costanza, decisiva per confermare l'alto livello".