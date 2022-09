Germania, Flick contro il Mondiale in Qatar: “Bisognava dire di no”

Si schiera contro il Mondiale in Qatar il CT della formazione tedesca.

Redazione ITASportPress

Il tema del Mondiale in Qatar, le questione dei diritti umani non rispettati e altre vicende decisamente buie relative all'organizzazione della rassegna iridata invernale nel Paese stanno trovando in queste ore diversi pareri negativi. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato quello di Hans-Dieter Flick, commissario tecnico della Germania.

Il CT della squadra tedesca ha espresso tutta la propria insoddisfazione per la scelta di assegnare il Mondiale di quest’anno al Qatar e un’intervista a Süddeutsche Zeitung, ha spiegato il suo punto di vista: "Non si doveva organizzare il Mondiale lì, bisognava dire di no", ha detto senza giri di parole Flick.

La spiegazione è presto data: "In Qatar non vengono salvaguardati i diritti umani, per questo non sarà un Mondiale per i tifosi. Ci sono persone che vorrebbero volare in Qatar ma desistono per una serie di motivi".

Nonostante l'opinione contraria del tecnico e di altri colleghi, però, il torneo verrà comunque disputato come da programma.