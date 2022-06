Germania, Flick: “Nations League? Ottima per preparare il Mondiale. Contro l’Italia…”

Le parole del CT dei tedeschi

GIRONE - "Ci confrontiamo con i migliori. Se pensiamo agli Europei, entrambe le squadre sono arrivate in finale (Italia e Inghilterra ndr). La prima gara di Nations League è quella contro l'Italia, ma è solo la prima parte. La competizione è importante per ogni singolo giocatore e per tutta la squadra", ha detto Flick . "Prenderemo la partita come sempre, cercando di progredire nella nostra crescita. Ci sono sempre vantaggi e svantaggi, ovviamente: nelle amichevoli possiamo provare cose nuove, ma una competizione come la Nations League poco prima del Mondiale fa proprio al caso nostro . Vedremo a che punto siamo arrivati e se abbiamo raggiunto lo standard necessario. Da settembre a novembre valuteremo".

GERMANIA - A proposito della squadra squadra, del lavoro del gruppo e le prospettive di crescita: "Mi piace sempre sottolineare che ci stiamo allenando come una vera squadra; questo è molto importante per me, perché sono circondato da persone davvero brave. Sono i miei colleghi e li coinvolgo in tutte le decisioni. Vogliamo una squadra che si diverta e che sia considerata una fonte di ispirazione; riguardo al nostro stile di gioco, lo si vede già. Siamo attivi, mettiamo l'avversario sotto pressione e cerchiamo di farlo sbagliare. Credo che sia un atteggiamento positivo e la squadra lo mette in pratica molto bene". E ancora: "Se alleni in Bundesliga o un club in generale, sei in giro con la squadra ogni giorno. In nazionale devi rimanere in contatto e comunicare con i giocatori tra una partita e l'altra. Io e i miei colleghi parliamo molto con gli allenatori dei club. Vogliamo sapere come si muove ogni giocatore. Ci sono cose importanti da sapere? Possiamo dare una mano? La mia filosofia è quella di coinvolgere tutti, compresi gli allenatori dei club, perché è fondamentale per avere successo. Il contatto con loro è molto importante, perché possiamo sapere cosa stanno facendo i giocatori durante la stagione.