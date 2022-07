Germania-Francia Europeo femminile: probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 21.

Si torna in campo per l'Europeo femminile 2022 che si gioca in Inghilterra. Dopo la prima semifinale che ha visto le Leonesse inglesi vincere sulla Svezia, ecco Germania-Francia contendersi il secondo posto nella finalissima del torneo. Calciatrici pronte al fischio d'inizio di quest'oggi 27 luglio alle ore 21.

Germania-Francia, probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Germania-Francia femminile dell'Europeo di categoria valida per la seconda semifinale si giocherà, come anticipato, questa sera, mercoledì 27 luglio alle ore 21. Chi vincerà andrà dritta in finale con l'Inghilterra che attendere di conoscere la sua rivale.

La sfida odierna potrà essere vista dagli appassionati in diretta e streaming. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 della piattaforma Sky) e su Sky Sport 251. Chi fosse interessato al live streaming potrà usufruire di Sky Go e NOW. Per l’occasione la partita sarà trasmessa anche su Sport 4K (canale 213 della piattaforma Sky per gli utenti abilitati al 4K – disponibile su Sky Q via satellite).

Queste le probabili formazioni della partita:

Germania: Frohms; Gwinn, Hegering, Hendrich, Rauch; Oberdorf, Däbritz; Magull; Huth, Bühl; Popp

Francia: Peyraud-Magnin; Périsset, Mbock Bathy, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Malard, Cascarino