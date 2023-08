Ghirelli duro: “O cambia o il calcio tra 10 anni sarà solo per anziani”

Da presidente della Lega Pro all'Aquila in Serie D. Francesco Ghirelli ha rilasciato un'interessante intervista - di cui riportiamo solo uno stralcio - al Corriere della Sera nella quale si è soffermato sui problemi del calcio italiano e sul futuro non certo roseo se le cose non cambieranno.

PERSONALE - Ghirelli parte dalla sua situazione: "Dopo aver chiuso con la Lega Pro volevo fermarmi, tirare il fiato per riflettere su vicende traumatiche, capire cosa e dove ho sbagliato pur all’interno di una decisione chiara e inequivocabile come le dimissioni", ha esordito. "All’Aquila mi hanno fatto cambiare idea con una frase: siamo in una città distrutta 14 anni fa dal terremoto, vogliamo risorgere e il calcio può dare una mano. Se vieni e riusciamo nell’operazione possiamo dare una mano anche al calcio italiano. Mi avevano chiamato altri, ma questa mi sembra l’esperienza giusta per me".