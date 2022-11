Ghirelli: “Futuro del calcio lancio giovani nelle seconde squadre”

“La positività dell’esperienza Juventus Next Gen è davanti agli occhi di tutti. È la prima gara di una seconda squadra in uno stadio di serie A ed è tutto pieno, con i tifosi felici di vedere la loro giovane squadra in campo, per applaudire ragazzi “nati” in questo team che esordiscono in Nazionale, saranno protagonisti in azzurro ed oggi lo sono in serie A. Il futuro del calcio per entrare più a contatto con i giovani è fatto di avvenimenti che li attraggano e del lancio dei giovani calciatori con le seconde squadre e attraverso i vivai. Ci sono gli esempi dei maggiori club europei che dovrebbero essere uno stimolo per i club italiani. L’Italia è fuori dal calcio mondiale, che fare? Investimenti in infrastrutture immateriali e materiali” così il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli alla tavola rotonda organizzata con la Juventus intitolata “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?