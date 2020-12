Ghirelli: “Renderei obbligatorio il vaccino per il Covid”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha risposto al Presidente dell’Olbia Alessandro Marino che gli ha richiesto di intervenire insieme con il Presidente della Figc Gabriele Gravina affinché i gruppi squadra possano essere vaccinati al più presto. Attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del campionato di Serie C e sui profili anche social, il numero uno ha spiegato: “Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, il 19 dicembre ho dichiarato che renderei il vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo”.

E ancora: “Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra, dobbiamo insistere per un lavoro continuo di prevenzione, informazione ed educazione così come stiamo facendo da tempo, fin dal momento in cui abbiamo ripreso a giocare. I controlli e lo screening a cui sottoponiamo il cosiddetto gruppo squadra forniscono dati utili anche per un contesto al di fuori del calcio e questi dati sono a disposizione. Il maledetto virus è subdolo ed insidioso ma chi segue le corrette pratiche di prevenzione ha maggiori difese. La tua richiesta è lodevole e conferma la sensibilità che tu hai”.