Ghoulam cuore d’oro: il calciatore finanzia l’attrezzatura di una società di Saint-Etienne

Faouzi Ghoulam cuore d’oro, è proprio il caso di dirlo. L’esterno sinistro del Napoli si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti del Montreynaud 42, un club di un quartiere popolare di Saint-Etienne. Ghoulam è cresciuto nella città francese e successivamente è proprio nel Saint-Etienne che ha mosso i primi passi dal punto di vista calcistico, fino a giocare in prima squadra dal 2010 al 2014. Il giocatore del Napoli ha voluto finanziare di tasca propria le attrezzature necessarie per svolgere allenamenti e partite, facendo recapitare alla società direttamente dall’Italia cinque pallet di attrezzature e vestiario utile ai ragazzi. Il gesto compiuto dal calciatore permetterà agli oltre duecento ragazzi della società di avere un kit nuovo di zecca, con 3 tute, una maglia, un paio di pantaloncini, una giacca a vento, un piumino, una maglietta, una polo, una borsa sportiva grande, uno zaino, un paio di calzini, un paio di guanti e un cappello.

IL CUORE DI GHOULAM

Ghoulam, nella passata stagione, aveva invitato una ventina ragazzi della società che ha deciso di aiutare ad assistere al big match tra Napoli ed Inter. Sabato si terrà la cerimonia inaugurale della stagione calcistica dei ragazzi, ma Ghoulam ovviamente non potrà partecipare visto che il giocatore è attualmente in quarantena, come il resto dei compagni napoletani. Lo riporta L’Èquipe.