Ghoulam: “Rinuncia alla Nazionale? Rimpianto, ma non ero pronto fisicamente”

Momento decisamente non positivo per Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli e dell’Algeria. Il classe 1991 è ai margini del club azzurro anche per colpa delle sue condizioni fisiche. Parlando ai microfoni del quotidiani Le Buteur, il terzino ha commentato la mancata partecipazione alla Coppa d’Africa, vinta dalla sua Nazionale e non solo. Ecco le sue parole:

RIMPIANTO – “Come sto? Ho accusato un probleme muscolare, ma non è nulla di preoccupante. In questo momento devo trovare continuità col Napoli per poter tornare a vestire la maglia dell’Algeria”. “Rinuncia alla Coppa d’Africa? Per me è stato molto difficile dire no, ma avevo bisogno di lavorare per potenziare i muscoli, fisicamente non ero pronto. Ho qualche rimpianto ma allo stesso tempo sono contento che la squadra abbia vinto”, ha detto Ghoulam.