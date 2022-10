Giacca del Trento e Costa del Südtirol questa sera a Rttr

Il mezzo passo falso del Trento al "Briamasco" contro il Piacenza e l'ottimo memento del Südtirol che vola in Serie B con la cura Bisoli. Di questo si parlerà stasera sul canale 11 del digitale terrestre dalle 19:30 a “Domenica Sport”, lo storico programma sportivo di approfondimento di RTTR che avrà come ospite il presidente del Trento Mauro Giacca e il vice presidente del Südtirol Carlo Costa. Condotto da Stefano Carta "Domenica Sport" è una panoramica a 360 gradi sui principali eventi sportivi regionali a partire da calcio, volley e basket. Immagini, interviste, risultati e classifiche, tutto quello che si deve sapere sul weekend sportivo nella nostra regione. Contributi video dai campi di calcio della regione, approfondimenti “live” dai social network, interviste, ospiti, classifiche e collegamenti. Con Domenica Sport e programmi come RTTR Volley, Sotto Zero e le partite di Trentino Volley e Trentino Volley Rosa, RTTR è sempre il punto di riferimento per gli appassionati sportivi del Trentino Alto Adige. Domenica Sport va in onda in diretta tutte le domeniche alle 19.30 subito dopo il Telegiornale e in replica alle 23.00 e alle 2.00.