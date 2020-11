Giggs, che guai: la sua società ha perso 180mila sterline per colpa del Covid

Ryan Giggs non sta passando certo un bel periodo. Il ct del Galles, storica bandiera del Manchester United, sarebbe andato incontro a grosse perdite economiche con la sua società. Dall’Inghilterra, ed in particolare il Sun, si parla di gravi conseguenze per le tasche dell’ex giocatore per ben 180 mila sterline.

Da quanto si apprende, infatti, la Ryan Giggs Limited avrebbe perso a causa dell’emergenza pandemica molti soldi. Nonostante una crescita passata notevole, dal dicembre 2019 all’ottobre 2020, la società che controlla gli investimenti del gallese avrebbe registrato questa ingente perdita di denaro che andrebbe a sommarsi anche alle recenti problematiche avute dal tecnico del Galles in ottica personale con la denuncia da parte della compagna per presunte violenze subite.