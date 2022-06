Giggs lascia la panchina del Galles dopo l’accusa di violenza di genere

A poco più di 15 giorni dal raggiungimento della gloria con il Galles, che si è qualificato ai Mondiali per la seconda volta nella storia e dopo 64 anni di assenza, Ryan Giggs ha preso una decisione che ha generato una grande sorpresa nel mondo del calcio. L'allenatore 48enne ha annunciato le sue dimissioni dal suo incarico, in attesa di essere processato per un caso di violenza di genere. Giggs è sotto inchiesta e controllo giudiziario dopo essere stato accusato di violenze contro la sua ex compagna, Kate Greville, che avrebbe denigrato, umiliato, maltrattato e persino isolato contro la sua volontà, per tre anni, da dicembre 2017 a novembre 2020. Questo l'annuncio della leggenda del Manchester United: