Giggs: “Messi o Cristiano Ronaldo? Vorrei dire CR7, ma non c’è paragone…”

Ryan Giggs ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. Il ct del Galles è stato chiamato a rispondere alla fatidica domanda, che diventa ancora più calda in vista dell’assegnazione del prossimo Pallone d’Oro, su chi sia meglio tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. La risposta dell’ex Manchester United è stata sorprendente.

NON C’E’ PARAGONE – Nonostante abbia di recente parlato molto bene dell’asso portoghese, Giggs, che con Cristiano Ronaldo ha giocato ai tempi in Red Devils, ha sorpreso tutti: “Scegliere tra l’uno o l’altro è molto difficile. Vorrei dire Cristiano perché ovviamente ho giocato con lui e ho visto la sua evoluzione come calciatore, ma Messi è un genio. È un giocatore che vedi solo una volta nella vita, è così semplice. È molto difficile scegliere e vorrei dire Cristiano, ma davvero non c’è paragone…”.