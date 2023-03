Gigi Riva: “Gli stranieri hanno rovinato la Nazionale”

L'Italia tornerà in campo giovedì sera contro l'Inghilterra per la prima sfida di qualificazione al prossimo Europeo. Il CT Mancini dovrà fare i conti con una carenza di bomber e, in generale, con un problema generazionale che vede pochi talenti made in Italy. Di questo e non solo ha parlato a Il MessaggeroGigi Riva, miglior marcatore azzurro di sempre con 35 gol in 42 partite.