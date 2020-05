Gigi Simoni, il saluto della Serie B: “L’allenatore più vincente”

Il calcio piange Gigi Simoni. L’ex allenatore è morto all’età di 81 anni dopo essere stato in lotta dalla scorsa estate. Il mister è stato ricordato da molti volti noti del mondo del pallone tra cui Massimo Moratti, ex patron dell’Inter con il quale proprio Simoni aveva vinto la Coppa Uefa nel 97-98.

Ma nella carriera del compianto tecnico anche tanti, tantissimi altri successi, specie in Serie B. Ed è proprio la cadetteria con un messaggio su Twitter a ricordarlo con dolci parole commosse: “Il presidente Mauro Balata e lo staff della Lega B si uniscono al dolore della famiglia di Luigi Simoni e di tutti gli appassionati di calcio che oggi piangono la scomparsa dell’allenatore che più di ogni altro ha vinto la Serie B, icona e grande uomo di sport, signore in campo e in panchina”.