Gilardino e l’omaggio a Paolo Rossi: “Credo di essere nato sotto la tua stella”

La notizia della morte di Paolo Rossi ha scosso il mondo del calcio. Tanti i messaggi che stanno arrivando in queste ore alla famiglia o semplicemente dei ricordi del campione del mondo del 1982. Tra i più toccanti c’è sicuramente quello arrivato via social da Alberto Gilardino che su Instagram ha voluto dedicare un profondo pensiero a Pablito…

Gilardino: “Credo di essere nato sotto la tua stella”

“È come se ripercorressi quella giornata, mi si è stretto lo stomaco aver letto questa notizia… Eh si Pablito, io il 5 luglio del 1982 sono nato, ma da quel giorno ho sentito parlare di te, da mio padre. Più crescevo e più lui mi raccontava e mi faceva vedere quelle immagini, credo di essere nato sotto la tua stella, credo molto nel destino”, ha scritto Gilardino nato proprio nel giorno della famosa tripletta di Rossi al Brasile. “Tu Pablito quel giorno hai fatto gioire milioni di italiani, ora riposa in pace Campione, rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

Parole toccanti che lasciano grande commozione a tutti gli appassionati.