Gilardino: “Genoa, con Blessin si può fare ancora meglio”

Il Genoa procede nella sua strada per la Serie A. Il Grifone di mister Blessin si trova al terzo posto in classifica in cadetteria e nonostante qualche rumors, anche sul futuro del mister, le cose non stanno andando così male. Non solo. Il lavoro della società è evidente e si estende anche alle formazioni giovanili ed in particolare alla Primavera di mister Alberto Gilardino. Proprio l'ex attaccante ha parlato a Il Secolo XIXa proposito dell'ambiente rossoblù e delle prospettive di crescita di tutto il movimento nella squadra genoana.