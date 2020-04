Gilardino rivela: “Vicino alla Juventus. Rimpianti? Avrei voluto giocare con Ibrahimovic”

Alberto Gilardino si racconta e dopo le ultime dichiarazioni, ecco ulteriori retroscena sul suo passato da giocatore. L’ex attaccante anche della Nazionale campione del mondo, attuale tecnico della Pro Vercelli, ha parlato a Sky Sport ripercorrendo alcune tappe della sua carriera.

RETROSCENA E RIMPIANTI – Tante le maglie indossate da Gilardino, ma anche diverse quelle sfuggite per un soffio come quella della Juventus: “Era il 2012 – ha raccontato l’ex bomber – negli ultimi giorni di mercato ci poteva essere uno scambio: Borriello sarebbe andato al Genoa, io a Torino e Quagliarella alla Lazio. Poi non se ne fece più niente”. Dall’approdo in bianconero mancato al rimpianto di non aver giocato con Zlatan Ibrahimovic: “Ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni, da Del Piero a Totti, da Kakà a Sheva e Vieri, da Inzaghi a Ronaldo. Si trattava di giocatori con caratteristiche diverse ma con qualità davvero importanti. Solo che mi sarebbe piaciuto giocare anche con Ibrahimovic, uno diverso da me. Credo che avremmo potuto formare una buona coppia”.