Giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina: 1 anno e 6 mesi al tifoso

E' stato condannato col rito abbreviato a 1 anno e 6 mesi di carcere per violenza sessuale , con la sospensione della pena per 5 anni e l'obbligo a prendere parte a un percorso di recupero, il ristoratore marchigiano che molestò lo scorso 27 novembre 2021 la cronista Greta Beccaglia dopo Empoli-Fiorentina. Il giudice ha anche stabilito che l'imputato dovrà risarcire la giornalista con l'entità del risarcimento che dovrà essere fissata in sede civile - e versare subito una provvisionale di 15mila euro.

Il tifoso, nei giorni successivi a quel 27 novembre, aveva provato a giustificarsi tirando in ballo la goliardia - "Avevamo perso e ho fatto quel gesto per stizza e per goliardia. Non è un atto di sessismo" - ma per gli inquirenti e il giudice che oggi ha emesso la sentenza si è trattato proprio di violenza sessuale.