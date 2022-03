Giornata della Donna, la Sampdoria Women: risponde a messaggi sessisti sui social

La Sampdoria Women, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha lanciato un’iniziativa indirizzata a denunciare il clima di sessismo e discriminazione che circonda il mondo del calcio femminile. In una giornata speciale come...

La Sampdoria Women, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha lanciato un’iniziativa indirizzata a denunciare il clima di sessismo e discriminazione che circonda il mondo del calcio femminile. In una giornata speciale come quella dell'8 marzo, il filmato e le risposte delle giocatrici della squadra blucerchiata fanno davvero riflettere.

Il gesto della Samp è fatto per mostrare cosa accade soprattutto sui social con il fenomeno degli haters che sulle varie piattaforme trasformando tutto in odio e discriminazione. Una violenza verbale che non può essere più accettata al giorno d'oggi.

Per questa ragione quattro calciatrici della Sampdoria Women, Veronica Battelani, Melania Martinovic, Elena Pisani e Yoreli Rincón, si sono cimentate nella lettura di alcuni commenti sessisti dando una loro visione dei motivi che spingono tali personaggi a scrivere certe cose.

Il senso dell'iniziativa, come spiegato sui canali ufficiali del club, è cercare di far comprendere alle persone "cosa significa essere DONNA e CALCIATRICE oggi, ai tempi dei social".