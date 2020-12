Giovanni Kean firma col Termoli Calcio: “Sono come mio fratello, meno bomber ma molto simile”

Un Kean nel Termoli Calcio in Serie D. Parliamo di Giovanni, fratello del più noto attaccante della Nazionale e del Psg Moise. La società ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 1993 pronto per la nuova sfida a tinte giallorosse.

Giovanni Kean al Termoli

Il gol è nel Dna di famiglia e lui non si nasconde di certo. Fisico possente e voglia di fare bene e seguire le orme del fratello Moise. Giovanni Kean è pronto a portare gol e assist al Termoli Calcio in Serie D. Ad accoglierlo per la firma del contratto il mister e il vicepresidente Marco Castelluccio. Per la squadra rappresenta sicuramente un gran colpo di mercato teso a rilanciare il sodalizio giallorosso in campionato. “Conosco mister Cortellini da un po’ di tempo so che lavora bene ed è stata una motivazione in più per scegliere Termoli. Conosco per sentito dire anche la piazza e ho scelto Termoli. Mio fratello che stimo molto ha la sua carriera e io la mia. Ma devo dire che siamo molto simili. Lui più bomber io fisico e cerco di dare assist ai compagni. Sono a Termoli per farmi conoscere come calciatore e non solo perché sono il fratello di Moise”, le prime parole dell’attaccante.