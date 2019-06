Giovinco apre all’Italia: “Ho sempre nostalgia. Ritorno? Mai dire mai…”

Italia, Stai Uniti e Arabia Saudita. E poi, forse, ancora Italia. Sebastian Giovinco, ex attaccante di Parma e Juventus, pensa ad un ritorno nel proprio Paese dopo le esperienze negli States e negli Emirati.

In un futuro non troppo lontano, la Formica Atomica potrebbe rientrare in Italia. Ad ammetterlo è lui stesso ai microfoni di Sky Sport.

RITORNO – “Al momento sono in Italia ancora per poco tempo. Devo tornare negli Emirati per il ritiro”, ha detto Giovinco che poi ha continuato: “Tornare alla Juventus come Buffon? No, quello no. Lo escludo. Nostalgia dell’Italia? Da italiano ho sempre nostalgia. Le voci di un addio è possibile ritorno qui? Mai dire mai…”, ha concluso l’attaccante classe ’87 dell’Al-Hilal.