Giovinco ci riprova: “Nazionale? L’unico modo è tornare in Serie A…”

Sebastian Giovinco si racconta e lo fa nel corso della lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio. L’attaccante dell’Al-Hilal, squadra che milita nel campionato saudita, si è confessato parlando anche del futuro e della voglia di tornare in Italia e, magari, anche ad indossare la maglia della Nazionale.

UNICA CHANCE – L’ex attaccante anche della Juventus sa bene che l’unica occasione che avrà per tornare nel giro degli azzurri è quella di tornare a far parte di un torneo più competitivo, magari proprio la Serie A: “La Nazionale? L’unico modo che ho è tornare in Italia. Fare qualcosa di veramente grande lì mi permetterebbe di tornare in lizza. La Nazionale sta attraversando un momento buono, si è trovata un’identità ed è una bella squadra da vedere”. E chissà che alla scadenza del suo contratto con la squadra araba Giovinco non possa tornare proprio in Serie A: “La voglia c’è, voglio chiudere il cerchio in Italia. Però ora come ora sono contento qui, ho già vinto qualcosa in Arabia e sono felice”.