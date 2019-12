Giovinco: “Tornare in Italia? Mai dire mai. Sulla lotta scudetto tra Juventus e Inter…”

Niente da fare per l’Al-Hilal di Sebastian Giovinco. L’attaccante italiano, impegnato nel Mondiale per Club contro il Flamengo, è uscito sconfitto nella semifinale. Al termine della gara, la Formica Atomica ha commentato ai microfoni di Sportmediaset la prova dei suoi con uno sguardo al proprio futuro e alla Serie A.

SULLA GARA – C’è rammarico nelle parole di Giovinco dopo il ko: “Un peccato. Forse eravamo un pò stanchi ma nel primo tempo meritavamo di fare un gol in più. Questo è il calcio. Dispiace perché potevamo fare qualcosa di grande”. “La mia esperienza prima a Toronto e ora in Arabia Saudita? Sono esperienze di vita, io sono orgoglioso di quanto fatto. Non è facile adattarsi ad un calcio diverso e io sono molto contento”.

ITALIA – “Se tornerei in Italia? Adesso come adesso non saprei. Farò 33 anni e sinceramente non so. Mai dire mai…”. E sulla lotta scudetto: “Juventus? Vince da 8 anni, è sempre e comunque la squadra da battere. È la favorita. Anche se l’Inter come avevo detto anche ad inizio anno sta dimostrando si essere una delle pretendenti allo Tricolore”. “Ibrahimovic in Serie A? È un giocatore che conosciamo tutti, fa la differenza ovunque. Sicuramente anche al Milan”.