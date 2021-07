Giramondo Jovetic: nuova avventura all’Hertha Berlino

L'ex Serie A è pronto alla prima esperienza in Bundesliga

Redazione ITASportPress

Ha giocato in Serie A con le maglie di Inter e Fiorentina, poi in Premier League con quella del Manchester City, ma anche in Liga, al Siviglia, e in Francia, sua ultima esperienza, con la divisa del Monaco. Adesso, Stevan Jovetic è pronto a provare l'ultimo dei top 5 campioni europei: la Bundesliga. Ebbene sì, perché dopo le indiscrezioni delle scorse ore, l'attaccante ha firmato un contratto importante con l'Hertha Berlino.

Il montenegrino è diventato un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Per lui un contratto fino al 2023 con opzione per un'altra stagione dopo che l'esperienza francese lo aveva visto protagonista di 21 goal in 77 partite in quattro anni, con i soliti problemi di tenuta fisica dovuti agli infortuni.

Talento cristallino, per Jojo si annuncia un'altra sfida importante per provare a tornare a quei livelli davvero eccellenti visti soprattutto con la maglia della Fiorentina. Nel club tedesco, Jovetic troverà anche altri ex Serie A: Kevin Prince Boateng, da poco diventato un nuovo giocatore del club di Bundesliga, e Piatek, ex Genoa e Milan col quale dividerà il reparto avanzato.

PRIME PAROLE - "Ho avuto delle ottime conversazioni con il club, in particolare con Fredi Bobic. Ero molto interessato a questa possibilità di venire subito a Berlino. Ora non vedo l'ora che inizi davvero tutto con questo club, la città, i miei nuovi compagni di squadra e la Bundesliga", ha commentato Jovetic come si legge sul sito ufficiale. "Non vedo l'ora di andare avanti e voglio aiutare la squadra con la mia esperienza".