Giroud cuore Milan: “Amavo Shevchenko e quando l’ho incontrato…”

Il francese sui social

Olivier Giroud, da quando è arrivato in estate dal Chelsea, non ha mai nascosto la sua passione per l'Italia. Non solo quella per il Paese, le città, l'arte e il cibo ma anche per la storia delle squadre di calcio, soprattutto quella del Milan e dei suoi ex campioni. Attraverso un post pubblicato nella notte su Instagram, il bomber francese ha voluto ricordare a tutti il suo "affetto" per i colori rossoneri che da sempre lo accompagna.