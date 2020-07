Giroud: “Mio futuro in Premier. Nazionale? Obiettivo 100 presenze e superare Platini per i gol”

Olivier Giroud fa chiarezza sul suo futuro e, anzi, precisa anche cosa ha vissuto nei mesi passati in riferimento ad alcune voci di mercato che lo avevano accostato anche a qualche squadra italiana come Inter, Milan e Lazio. Il centravanti francese del Chelsea ha parlato ai microfoni di Infosport+ facendo il punto sulla sua situazione e sulle sue ambizioni.

Giroud: “Futuro in Premier League. E sulla Nazionale…”

“A gennaio sono stato davvero vicino all’addio al Chelsea”, ha commentato Giroud relativamente ai rumors di mercato nella finestra invernale. “Non giocavo, non ero felice e volevo andare via. Ma ora è tutto diverso. Lampard ha iniziato a darmi fiducia, ho giocato spesso da titolare e da metà febbraio le cose sono iniziate ad andare per il verso giusto. Spesso sono stato decisivo in campo, segnando vari gol”.

E sul proprio futuro, tra club e Nazionale: “Voglio continuare a contribuire alla squadra, vedo il mio futuro ancora in Inghilterra. Poi lo sappiamo che nel calcio tutto va veloce e nulla è mai scontato”. Infine in ottica Francia: “Ho potuto giocare una finale europea e ho vinto una Coppa del mondo. Ma la mia sete di successi non si è placata e voglio vincere ancora. Voglio provare a battere altri record. Sarebbe bello superare le 100 presenze e magari sorpassare Platini al secondo posto nella classifica di tutti i tempi come goleador”.

