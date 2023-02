Giroud: “Non lascio la Francia. Europei o oltre…”

Ero toccato a Lloris e poi a Varane salutare la Nazionale francese solamente poche settimane fa. Non sarà, per ora, così per un altro storico giocatore della Francia come Olivier Giroud . Infatti, l' attaccante del Milan, ha parlato a France2, spiegando quale sia la sua posizione in merito al continuare a vestire la divisa della formazione Nazionale con cui detiene il record di gol segnati.

AVANTI - "Non sono ancora pronto per appendere le scarpe al chiodo e togliermi questa maglia della Francia che porto nel cuore", ha detto Giroud facendo riferimento ad un possibile addio alla Nazionale. "Sono motivato ad andare avanti e ho anche la forma fisica per farlo, mi sento bene. Per ora sono ancora disponibile per la Nazionale. Non so dove posso arrivare. Ai prossimi Europei, o anche oltre, non so dirlo. Fin quando starò bene non mi pongo limiti".