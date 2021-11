Giroud: “Ritorno di Benzema con la Francia ha tolto equilibrio alla squadra”

Parla il centravanti francese

In un'intervista concessa a L'Equipe , Olivier Giroud , attaccante del Milan e della Francia, ha parlato anche del ritorno in Nazionale di Karim Benzema spiegando come l'inserimento del bomber del Real Madrid abbia di fatto tolto equilibrio e certezze agli schemi della formazione del CT Deschamps.

EQUILIBRIO - "Premetto che non ho niente contro Karim, ma il suo ritorno in Nazionale ci ha creato un disequilibrio tattico in quella che era la nostra filosofia e schema di gioco", ha detto Giroud. "È stato molto evidente in alcune partite, che per fortuna abbiamo saputo correggere rapidamente, come si è visto alla fine anche nella Nations League. Abbiamo avuto bisogno di tempo per adattarci. Karim ha rivoluzionato la nostra maniera di giocare che era piuttosto chiara negli ultimi anni, soprattutto negli schemi d'attacco. Il cambiamento non si può avere da un giorno all'altro ovviamente, soprattutto in un Europeo. Mi sarebbe piaciuto che Deschamps mi avvisasse prima di richiamarlo. Però è stata una sua decisione e la posso capire", ha concluso il centravanti.