Giroud: “Segnare e vincere col Milan. Francia? Colpito da addio Lloris”

Intervista a Canal + per Olivier Giroud , attaccante francese della Nazionale e del Milan . Il bomber non ha nascosto uno stato d'animo piuttosto combattuto dopo il Mondiale in Qatar, specie per quanto riguarda il suo futuro con la maglia transalpina.

"Per il momento con la Francia continuo, ma vedere Lloris smettere mi ha colpito", ha ammesso il centravanti. "Il nostro è un rapporto speciale. Tutto può accadere finché non annuncio la mia scelta, per cui resto convocabile. Devo capire se ho ancora voglia di portare questa maglia blu che conta tanto per me, ma mi concederò il tempo necessario per prendere la decisione", il commento di Giroud.