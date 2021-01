Giroud vuole emulare Ibrahimovic: “Ho ancora fame. Pronto a dimostrare il mio valore e restare al vertice nel calcio”

Intervenuto ai microfoni di Mike’d Up Podcast, Olivier Giroud, attaccante del Chelsea e della Francia, ha parlato del suo desiderio di dimostrare che, nonostante l’età ormai avanzata, sia in grado di dare un importante contributo alla squadra. Il francese, spesso dato per partente dalla squadra di Londra, ha conferma la sua voglia di rimanere ai vertici del calcio europeo e mondiale. Proprio come… Zlatan Ibrahimovic.

Giroud vuole emulare Ibrahimovic

34 anni, ma la motivazione di sempre per restare al top. Giroud non ha alcuna intenzione di abbassare il proprio rendimento e, anzi, sa di essere importante e vuole continuare a dimostrarlo: “Si tratta di mentalità e motivazione”, ha commentato il francese. “In allenamento bisogna dare sempre tutto. Bisogna fare il meglio per il proprio corpo, prendersi cura di ogni dettaglio. Anche il sonno e il riposo ovviamente. L’alimentazione e ogni cosa. Devi essere pronto a farlo se vuoi continuare a dare una mano alla tua squadra. Credo di poter essere ancora importante. Non si tratta solo di fare gol, ma di essere presente. Nella vita nulla ti viene regalato e devi prendertelo. Solo col lavoro, settimana dopo settimana. Ho ancora tanta fame e credo di poter giocare ai massimi livelli ancora un paio d’anni”.

E ancora: “Credo che sia lo stesso per tutti quei calciatori che hanno 34, 35, 36, 38. Zlatan pensava di poter ancora portare qualcosa al calcio europeo e lo ha dimostrato dall’inizio della stagione. Io mi sento pronto e ho più determinazione di prima. Ovviamente quando sono in campo cerco di essere efficiente e fare bene. Sto correndo bene e voglio continuare così”.