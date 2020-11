Giulini non ci sta: “Calciatori pagati da club. Gare con Nazionali adesso sono superflue”

Anche Tommaso Giulini, numero uno del Cagliari, non ci sta e si schiera “contro” le partite delle Nazionali in questo periodo di emergenza. Almeno nei confronti di quelle sfide che non sono utili a nessuno scopo. Parlando al Corriere dello Sport, il presidente del club sardo ha fatto il punto anche sulla situazione legata a Vida, il calciatore della Croazia, risultato positivo al Covid a gara in corso. Il club rossoblù, in tal senso, era spettatore interessato in quanto il proprio tesserato Rog faceva parte della spedizione croata.

Giulini: “Gare con Nazionali ora superflue”