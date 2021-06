Giulini, retroscena su Barella: “Lo volevano Roma e Atletico ma ha scelto l’Inter”

Il presidente del Cagliari sulla cessione del giovane centrocampista

Eppure, come noto, il centrocampista sardo è poi finito all'Inter: "Per noi è stato naturale lasciarlo andare all'Inter alla fine di quell'anno, tanto più che Antonio Conte lo voleva assolutamente e l'Inter aveva ambizioni diverse dalle nostre. Roma, Inter e Atletico sono stati gli unici tre club che hanno negoziato seriamente con noi . Fino all'ultimo la Roma ha offerto più dell'Inter perché credo sapessero che il giocatore preferiva i nerazzurri. Ma la sua volontà di andare all'Inter ha pesato".

Ancora sulle qualità di Barella, Giulini ha aggiunto: "È una persona molto semplice, con grande fiducia in se stesso ed è facile parlare con lui. Uno dei rari momenti in cui abbiamo avuto qualche difficoltà con lui è stato nel 2015-16, quando ha iniziato la stagione con noi in Serie B: non si è presentato al meglio all’inizio della stagione, ma non è stato un grosso problema perché è un ragazzo che capisce velocemente. Vorrei che tutti i calciatori fossero come lui. Il suo modo di essere così diretto credo rappresenti bene anche la modernità. Direi un sardo moderno".