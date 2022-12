Giuseppe Rossi contro il noto Salt Bae: “Può baciarmi il c**o”

L'attaccante non ha visto di buon occhio la presenza del noto chef in mezzo ai calciatori dell'Argentina dopo la vittoria del Mondiale.

Ha fatto discutere il mondo del calcio e non solo, la presenza di Salt Bae , noto ristoratore di lusso al secolo Nusret Gökçe, nei momenti delle celebrazioni dell' Argentina dopo il Mondiale vinto. L'uomo è sceso in campo e ha, di fatto, festeggiato con la squadra con tanto di scatti mentre tocca e alza la Coppa.

In diversi filmati circolati sui social si vede come l'uomo non sia stato, in certi casi, apprezzato dai giocatori che, un po' storcendo il naso, hanno comunque scattato foto con lui. A dire la sua sull'argomento, tramite Twitter, è stato l'attaccante Giuseppe Rossi, oggi svincolato: "Salt Bae può baciarmi il culo. Voleva tutte le attenzioni toccando la coppa, ma chi cazzo sei? I tuoi 2 minuti di fama sono finiti. Il prossimo".