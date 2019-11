Giuseppe Rossi: “Mi sto allenando con giocatori di livello, sogno di tornare a giocare”

È finita con il risultato di 5-1 l’amichevole di questo pomeriggio al Franchi fra Fiorentina e Virtus Entella, rispettivamente formazioni di Serie A e Serie B, davanti a circa 500 spettatori. Fra questi, anche un certo Giuseppe Rossi, attaccante classe 1987, che in passato ha vestito la maglia Viola dal 2013 al 2016: “Sono qui per il weekend con mia moglie e abbiamo scelto di goderci lo spettacolo – ha detto l’italoamericano ai microfoni di FirenzeViola.it -. Non scopro oggi le qualità di Ribery, è giocatore fantastico, un onore vederlo qui. Personalmente, mi sto allenando con giocatori di livello e ho il sogno nel cassetto di tornare a giocare. Sulla Fiorentina posso dire che con Montella ha un ottimo stile di gioco, stanno provando a raggiungere un certo livello, ci vuole tempo”.

Qualche giorno fa i dirigenti del Palermo, oggi in Serie D, avevano rivelato di aver pensato a Pepito per rinforzare la squadra, non trovando però il consenso del giocatore.