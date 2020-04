Giuseppe Rossi racconta: “Potevo finire al Barcellona o alla Juventus”

Una carriera tra prodezze straordinarie e grandi rimpianti per infortuni gravissimi. Giuseppe “Pepito” Rossi non è riuscito a mostrare tutto il suo enorme bagaglio tecnico. Tuttavia la sua storia poteva subire svolte clamorose come conferma a Cronachedispogliatoio.it: “L’ultima con il Villarreal fu una stagione straordinaria: dopo Messi e Ronaldo, in Spagna c’ero io. Mi chiamò il Barcellona, era già tutto fatto. Il contratto era ormai cosa fatta. Mancava soltanto l’accordo tra le società sul pagamento. Il Villarreal voleva una parte fissa maggiore rispetto al bonus, ma il Barcellona non era d’accordo e appena lo scoprì, cambiò obiettivi e non andai lì. Non avevo parlato con nessuno di loro, neanche con Piqué: in quel periodo non sentii nessuno a livello personale tra i giocatori. Quando ti arriva un’offerta del genere non ci pensi due volte: era in quel momento la squadra probabilmente più forte del calcio. Davvero un peccato, ma non ho nessun rimpianto. Il Villarreal mi aveva capito e io avevo fatto di tutto. Quando arrivò Conte alla Juventus ero vicinissimo, la trattativa ci fu. Avevamo venduto Santi Cazorla e la dirigenza mi disse: ‘Giuseppe, abbiamo già ceduto lui e non possiamo lasciar andare via anche te”.