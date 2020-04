Giuseppe Rossi ricorda: “Ranieri? A Parma fece un’impresa. Mi ha dato tanto a livello personale…”

Una carriera molto lunga ma allo stesso tempo ricca di gioie e diversi ‘dolori’. Giuseppe Rossi si racconta e lo fa nel corso del programma Casa Sky Sport che per l’occasione ha avuto come ospite Claudio Ranieri, attuale allenatore della Sampdoria.

Tante le domande ricevute dal mister di Testaccio, ma anche un bel videomessaggio ricevuto proprio dall’ex attaccante avuto ai tempi del Parma con il quale conquistò una storica e insperata salvezza. “Mi ricordo benissimo l’arrivo di Mister Ranieri, durante quei quattro-cinque mesi a Parma”, ha detto Pepito Rossi. “Ricordo che arrivò a fine febbraio, avevamo 14-15 punti e abbiamo finito il campionato con 44. Fu un’impresa straordinaria grazie al Mister e a quello che è riuscito a trasmetterci e a darci a livello personale, di squadra. Un allenatore della sua esperienza che è venuto in una squadra che magari era in difficoltà, in cui era difficile centrare l’obiettivo salvezza”. E ancora: “Ranieri aveva voglia di mettersi in discussione e ci ha dato tutto. Noi, da parte nostra, abbiamo dato tutto per lui. Lo ringrazierò per sempre per quello che mi ha dato a livello personale, avevo 19 anni, ha creduto in me e ho cercato sempre di dare il massimo per lui e per la mia squadra, grazie Mister”, ha concluso Giuseppe Rossi.