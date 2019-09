Giuseppe Rossi: “Sto bene, aspetto solo una chiamata. Ho ancora molto da far vedere”

Ancora svincolato l’attaccante Giuseppe Rossi, la cui ultima esperienza nella nostra Serie A risale al Genoa nella stagione 2017-2018. Una carriera ricca di problemi fisici più o meno gravi, divisa fra Inghilterra, Italia e Spagna. Queste le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Sto bene da tanto e mi alleno tutti i giorni, non è facile peraltro fare tutto questo da solo. Aspetto nient’altro che una chiamata, ho ancora molto da far vedere”. Così invece sull’Inter di Lukaku e Sanchez, giocatori con cui si è allenato nei mesi scorsi, avendo preso parte alle sedute del Manchester United: “Romelu è una splendida persona, in più sa fare tutto. Conte è un allenatore che fa la differenza, la squadra è molto solida”.