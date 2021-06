Gli USA vincono la CONCACAF Nations League nel segno di McKennie

La Nazionale statunitense vince il torneo. Il centrocampista della Juventus MVP della finale

Gli USA trionfano nella prima edizione della CONCACAF Nations League. La Nazionale a stelle e strisce batte il Messico in una gara dalle mille emozioni che si conclude ai tempi supplementari. Grande protagonista lo juventino McKennie premiato poi come MVP della gara .

IL MATCH - Sotto dopo appena una manciata di minuti per la rete di Corona, gli americani pareggiano al 27' con Reyna. Nella ripresa i messicani tornano avanti con Lainez, ma lo juventino McKennie fa 2-2 a otto minuti dalla fine. Nei supplementari succede di tutto: al 112' espulso Martino, Pulisic, fresco vincitore della Champhions League col Chelsea, segna il gol del 3-2 su rigore al 114'. Ma non è finita qui. Guardado si presenta dal dischetto per il Messico ma fallisce il penalty che sarebbe valso il 3-3 al 124'.