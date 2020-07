Glik al Benevento: “Mi mancava la Serie A”

Kamil Glik torna in Italia e lo fa al Benevento. Giornata di visite mediche per il difensore ormai ex Monaco che si accinge a tornare in Serie A dopo l’esperienza in Francia. L’ex anche del Torino è stato intercettato dai media all’ingresso a Villa Stuart dove si sottoporrà ai controlli di rito prima della firma ufficiale.

Glik: “Mi mancava la Serie A”

Mancano le firme, come detto, ma il ritorno di Kamil Glik in Italia è solo una formalità. Il difensore polacco, classe 1988, si appresta a tornare nel campionato nostrano. Cercato da settimane dal Benevento, per il centrale ex Monaco e Torino è tempo di visite mediche. Qualche parola, però, i media sono riusciti a strappargliela prima del suo ingresso a Villa Stuart questa mattina. “Sto bene, sono contento. Mi mancava l’Italia. Mi mancava la Serie A“, ha detto il giocatore alla stampa.

Per il difensore vicino anche grande traguardo nel massimo campionato. Fino ad ora ha totalizzato infatti 192 presenze con le maglie di Torino, Bari e Palermo. Quota 200 diventa possibile grazie al Benevento.

