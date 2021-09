Glik nel mirino dei tifosi inglesi: minacce social a sua moglie Marta

Abusi social, insulti e minacce per la signora Marta Glik che ha reso pubblici i messaggi ricevuti

Vi abbiamo raccontato degli episodi controversi in campo nella sfida tra Polonia e Inghilterra, match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Protagonista Kamil Glik, difensore polacco del Benevento. Il centrale si è messo in evidenza per aver pizzicato al collo Kyle Walker e, successivamente, per una mezza rissa con il capitano inglese Harry Maguire. Due momenti che non sono affatto piaciuti ai tifosi dei Tre Leoni che hanno preso di mira, in modo davvero da condannare, la moglie del difensore polacco.