Globe Soccer Awards 2019, c’è Cristiano Ronaldo. Tra gli allenatori ecco Allegri, ma non Guardiola

C’è un po’ di Italia tra i candidati ai Globe Soccer Awards. Presenti nelle varie categorie Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri e anche Igli Tare.

Sono stati annunciati questa mattina i candidati ai Globe Soccer Awards 2019, i premi internazionali giunti all’11esima edizione e che quest’anno saranno assegnati il 29 dicembre a Dubai. Nessuna particolare sopresa, fatta eccezione per l’esclusione di Pep Guardiola dalla categoria allenatori.

GIOCATORI – C’è grande attesa sul nome del vincitore nella categoria calciatori. Presenti insieme a Cristiano Ronaldo, anche Lionel Messi, Bernardo Silva, Alisson, Virgil van Dijk, Sadio Mané e Mohamed Salah.

ALLENATORI – Come detto, per la categoria allenatori c’è Allegri tra i migliori 5 tecnici. Con lui anche Klopp, Ten Hag, Belmadi, Santos, rispettivamente protagonisti con Liverpool, Ajax, Algeria e Portogallo. Stupisce l’assenza di Pep Guardiola, vincitore di tutti i trofei possibili in Inghilterra alla guida del Manchester City.

DS – Nella categoria direttori sportivi, c’è un pizzico d’Italia con il ds Igli Tare della Lazio che se la vedrà con Overmars dell’Ajax, Abidal del Barcellona, Edwards del Liverpool e Andrea Berta dell’Atletico Madrid.