Globe Soccer Awards 2020, Cristiano Ronaldo miglior calciatore del secolo

Cristiano Ronaldo ha vinto il titolo di miglior giocatore del secolo 2001-2020 battendo Messi e Salah. Celebrato il calciatore della Juventus a Dubai per la dodicesima edizione dei Globe Soccer Awards, con le sue quindici, illustri categorie. Il portoghese è intervenuto in un panel con Robert Lewandowski (miglior giocatore dell’anno) e Iker Casillas (riconoscimento alla carriera). Pep Guardiola ha vinto il premio per il miglior allenatore del secolo. Al tecnico del Bayern Flick va la palma di miglior tecnico dell’anno mentre per il premio agli agenti vince Jorge Mendes nuovo “agente del secolo”. La grande novità di questa stagione è rappresentata dal voto popolare espresso via-web: 7 milioni di appassionati hanno contribuito ad indicare la griglia dei prescelti.