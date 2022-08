Gnonto, il Leeds continua il pressing ma c’è anche il Monza

Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di un suo possibile passaggio al Leeds. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, in queste ore dovrebbe esserci una conference call tra le parti anche se, per il momento, non ci sono accordi nonostante il desiderio del presidente del club inglese, Radrizzani. di portare il primo calciatore italiano della sua gestione in Premier League.